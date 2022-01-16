Twitter удалила один из аккаунтов иранского аятоллы Хаменеи за публикацию видео с покушением на Трампа

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Iran's Supreme Leader Press Office / Anadolu Agency / Getty Images

Соцсеть Twitter удалила аккаунт аятоллы Ирана Али Хаменеи за публикацию видео с покушением на 45-го президента США Дональда Трампа. В Иране угрожают Трампу за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Соцсеть заблокировала аккаунт @KhameneiSite. Именно там опубликовали анимированный ролик, изображающий покушение на убийство Трампа.

«Действие указанной учетной записи приостановлено навсегда за нарушение нашей политики уклонения от запретов», — отметили там.

В то же время все остальные аккаунты Хаменеи на разных языках продолжают работать. Это уже не первый раз Twitter удаляет один из аккаунтов аятоллы — в 2021 году был заблокирован аккаунт за сообщение о мести Трампу.