Президент Сербии осудил депортацию теннисиста Джоковича из-за отсутствия вакцинации. Австралия говорит, что действовала в рамках закона

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Novak Djokovic ‏/ Twitter

Президент Сербии Александар Вучич возмущен решением Австралии депортировать из страны первую ракетку мира среди мужчин Новака Джоковича. Теперь серб не сможет поучаствовать в Открытом чемпионате по теннису и защитить свой титул.

Об этом информирует сербский портал Novosti.rs.

Президент отметил, что «в течение 11 дней Австралия издевалась над наилучшим теннисистом, хотя еще с первого дня они знали, что депортируют его».

«Они думают, что унизили Джоковича, но они унизили себя, и он может вернуться в свою страну и смотреть всем в глаза с высоко поднятой головой», — сказал Вучич.

Он напомнил, что в скором времени в Сербию прибудут спортсмены из Австралии на Чемпионат по легкой атлетике. Однако президент пообещал, что его страна будет встречать атлетов «намного лучше».

«Мы покажем, что мы лучше правительства Австралии, и спасибо австралийскому народу, который, я уверен, любит сербов», — подытожил Вучич.

В то же время, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально приветствовал решение суда и отметил, что его приняли «из соображений безопасности и на основании общественного интереса». Он отмечает, что страна потеряла слишком много жизней, чтобы пренебрегать общими ограничениями.

«Во время пандемии мы вместе достигли одного из самых низких показателей смертности и высокого уровня вакцинации в мире. Крепкие границы являются основополагающими для верховенства права, поэтому правительство будет защищать их», — говорится в заявлении премьера.