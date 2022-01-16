Президент Сербии осудил депортацию теннисиста Джоковича из-за отсутствия вакцинации. Австралия говорит, что действовала в рамках закона
- Автор:
- София Телишевская
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Novak Djokovic / Twitter
Президент Сербии Александар Вучич возмущен решением Австралии депортировать из страны первую ракетку мира среди мужчин Новака Джоковича. Теперь серб не сможет поучаствовать в Открытом чемпионате по теннису и защитить свой титул.
Об этом информирует сербский портал Novosti.rs.
Президент отметил, что «в течение 11 дней Австралия издевалась над наилучшим теннисистом, хотя еще с первого дня они знали, что депортируют его».
«Они думают, что унизили Джоковича, но они унизили себя, и он может вернуться в свою страну и смотреть всем в глаза с высоко поднятой головой», — сказал Вучич.
Он напомнил, что в скором времени в Сербию прибудут спортсмены из Австралии на Чемпионат по легкой атлетике. Однако президент пообещал, что его страна будет встречать атлетов «намного лучше».
«Мы покажем, что мы лучше правительства Австралии, и спасибо австралийскому народу, который, я уверен, любит сербов», — подытожил Вучич.
В то же время, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально приветствовал решение суда и отметил, что его приняли «из соображений безопасности и на основании общественного интереса». Он отмечает, что страна потеряла слишком много жизней, чтобы пренебрегать общими ограничениями.
«Во время пандемии мы вместе достигли одного из самых низких показателей смертности и высокого уровня вакцинации в мире. Крепкие границы являются основополагающими для верховенства права, поэтому правительство будет защищать их», — говорится в заявлении премьера.
- 6 января Джокович прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона Australian Open, но ему аннулировали визу, поскольку он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, однако 10 января Джокович выиграл суд.
- 12 января Новак Джокович признал, что в документах, предоставленных при въезде в Австралию, были ошибочные данные. Спортсмен уверяет, что ошибка возникла из-за «человеческого фактора». Заполняя въездную декларацию, спортсмен отметил, что за 14 дней до прибытия в Австралию (6 января) он не был в других странах. Но оказалось, что в этот период он летал из Белграда в Испанию. Также теннисист признался, что встречался с журналистами и делал фотосессию, несмотря на положительный тест на COVID-19.
- 14 января Австралия повторно аннулировала визу Джоковичу, и это решение спортсмену не удалось обжаловать.