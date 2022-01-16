The Times: В феврале Великобритания упростит правила въезда в страну

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С начала февраля 2022 года в Великобританию можно будет попасть без прохождения теста на COVID-19 при условии, что турист прошел полный курс вакцинации. Кроме того, в понятие «полный курс» хотят включить бустерную прививку.

Об этом сообщают City AM и The Times, уточняя, что официально эту информацию объявят 26 января.

Также, по данным источников, 26 января премьер-министр Борис Джонсон отменит большинство карантинных ограничений, среди которых удаленная работа и необходимость носить маску в магазинах и общественном транспорте. The Times называет такую тактику популистской, мол, Джонсон хочет спасти свой рейтинг после недавних скандалов.

Пока новые правила не вступили в силу, вакцинированные туристы должны по прибытии в Британию проходить тест. Если он окажется положительным, человек должен самоизолироваться на 10 дней.