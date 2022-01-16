На оккупированном Донбассе выявили еще 275 единиц вражеской техники. СЦКК заявляет о создании предпосылок для эскалации
- Автор:
- София Телишевская
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Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований России на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
По данным штаба ООС, за минувшие сутки на оккупированных территориях выявили 275 единиц военной техники боевиков РФ.
Речь идет о десятках танков, БМП и гаубиц, самоходных артиллерийских установках и комплексах РСЗО.
Также в штабе заявили о вражеском обстреле беспилотника наблюдателей ОБСЕ в районе села Васильевка.
В СЦКК уверены, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряженности на линии столкновения.
- Россия, вероятно, готовит вторжение в Украину. У границ собраны около 100 тысяч бойцов, а по данным западных СМИ их численность увеличат до 175 тысяч. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает к границе с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Некоторые эксперты полагают, что сценарий захвата войсками РФ Киева или Харькова маловероятен. По оценкам Institute for the Study of War, для полноценной оккупации только Киева может потребоваться до 325 тысяч военнослужащих.