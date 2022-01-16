В Украине выявили более 6 тысяч новых больных ковидом. Больше всего на Прикарпатье — 914
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В Украине за последние сутки, 15 января, медики выявили 6 379 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе заболели 503 ребенка и 92 медработника). От осложнений заболевания умерли 88 пациентов, а накануне — 127.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:
- Киев — 403;
- Винницкая область — 251;
- Волынская область — 89;
- Днепропетровская область — 174;
- Донецкая область — 142;
- Житомирская область — 240;
- Закарпатская область — 166;
- Запорожская область — 10;
- Ивано-Франковская область — 914;
- Киевская область — 198;
- Кировоградская область — 88;
- Луганская область — 21;
- Львовская область — 625;
- Николаевская область — 112;
- Одесская область — 195;
- Полтавская область — 121;
- Ровенская область — 160;
- Сумская область — 455;
- Тернопольская область — 397;
- Харьковская область — 612;
- Херсонская область — 71;
- Хмельницкая область — 312;
- Черкасская область — 117;
- Черновицкая область — 387;
- Черниговская область — 119.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,7 миллионов случаев COVID-19. При этом 98 283 человека умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.
За минувшие сутки медики вакцинировали еще 39 769 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 14 985 043 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 259 590.
Еще 9 512 человек получили дополнительную дозу, а 94 948 — бустерную.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.