В Украине выявили более 6 тысяч новых больных ковидом. Больше всего на Прикарпатье — 914

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В Украине за последние сутки, 15 января, медики выявили 6 379 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе заболели 503 ребенка и 92 медработника). От осложнений заболевания умерли 88 пациентов, а накануне — 127.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Киев — 403;

Винницкая область — 251;

Волынская область — 89;

Днепропетровская область — 174;

Донецкая область — 142;

Житомирская область — 240;

Закарпатская область — 166;

Запорожская область — 10;

Ивано-Франковская область — 914;

Киевская область — 198;

Кировоградская область — 88;

Луганская область — 21;

Львовская область — 625;

Николаевская область — 112;

Одесская область — 195;

Полтавская область — 121;

Ровенская область — 160;

Сумская область — 455;

Тернопольская область — 397;

Харьковская область — 612;

Херсонская область — 71;

Хмельницкая область — 312;

Черкасская область — 117;

Черновицкая область — 387;

Черниговская область — 119.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,7 миллионов случаев COVID-19. При этом 98 283 человека умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.

За минувшие сутки медики вакцинировали еще 39 769 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 14 985 043 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 259 590.

Еще 9 512 человек получили дополнительную дозу, а 94 948 — бустерную.