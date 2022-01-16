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В Украине выявили более 6 тысяч новых больных ковидом. Больше всего на Прикарпатье — 914

Автор:
София Телишевская
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Irwan / Unsplash

В Украине за последние сутки, 15 января, медики выявили 6 379 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе заболели 503 ребенка и 92 медработника). От осложнений заболевания умерли 88 пациентов, а накануне — 127.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,7 миллионов случаев COVID-19. При этом 98 283 человека умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.

За минувшие сутки медики вакцинировали еще 39 769 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 14 985 043 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 259 590.

Еще 9 512 человек получили дополнительную дозу, а 94 948 — бустерную.