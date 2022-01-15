В России заявили о возвращении «миротворцев» из Казахстана. Лукашенко говорит, что операцию ОДКБ разработал лично он с Путиным

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Министерство обороны России сообщило о возвращении из Казахстана войск коллективных сил ОДКБ на постоянные места базирования.

Первые шесть самолетов с российскими войсками прибыли на аэродром «Северный» в город Иваново, а еще два самолета Ан-124 — на подмосковный аэродром «Чкаловский». Личный состав приступил к разгрузке техники.

Ранее российские самолеты вывезли из Казахстана войска Армении, Беларуси и Таджикистана. Подразделение Кыргызстана вернулось на родину маршем на технике. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что возвращение сил стран ОДКБ из Казахстана завершится 19 января.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед военными, заявил, что операция ОДКБ была разработана в течении часа лично им и Владимиром Путиным. «Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа», — сказал он.