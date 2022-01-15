Дело о катастрофе Ан-26 передали суд. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Telegram / Mash
Дело об авиакатастрофе самолета Ан-26Ш под Чугуевом передали в суд.
Об этом сообщает Госбюро расследований.
Обвинительный акт направлен в отношении шести подозреваемых — экс-командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова и двух его заместителей, бывшего руководителя полетами на аэродроме «Чугуев» Александра Жука и бывшего и. о. начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского.
Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки полетов, а также небрежно относились к службе. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
- 25 сентября 2020 года в районе города Чугуева Харьковской области разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, погибли 7 членов экипажа и 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. Один курсант-третьекурсник Вячеслав Золочевский выжил. Родственникам погибших курсантов выплатили по 1,5 миллиона гривен компенсации.
- ГБР установило, что во время учебных полетов количество курсантов на самолете Ан-26Ш превышало установленную норму. После выполнения не предусмотренных для Ан-26 летных упражнений, самолет на подлете к посадочной полосе потерял высоту и врезался в землю.