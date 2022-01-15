Первую ракетку мира Джоковича вновь задержали в Австралии

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Graham Denholm / Stringer

Первую ракетку мира среди мужчин Новака Джоковича второй раз задержала миграционная служба Австралии в соответствии с решением суда.

Об этом сообщает CTV News.

Накануне теннисисту аннулировали австралийскую визу из-за отсутствия прививки против COVID-19 и успели допросить. В субботу Джоковича отправили в гостиницу мигрантов в Мельбурне.

В воскресенье, 16 января, в Федеральном суде Австралии состоится окончательное слушание по апелляционному делу Джоковича, который обжаловал решение о повторном аннулировании своей визы и депортации. Суд решит, сможет ли спортсмен принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.