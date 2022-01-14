Украина продлила временный безвиз для британцев
- Автор:
- София Телишевская
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Президент Украины Владимир Зеленский продлил до 30 января 2023 года безвизовый режим въезда в страну и транзит через нее для граждан Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Теперь британцы могут находиться в Украине, не оформляя виз, на протяжении 90 дней в течении 180 дней.
Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет в дальнейшем работать над введением безвизового режима с Великобританией.
- Лондонская консалтинговая фирма по гражданству и проживанию Henley & Partners представила индекс паспортов. Украинский загранпаспорт находится на 35 месте (вместе с Парагваем): безвизовый въезд возможен в 141 страну. На этом месте украинский паспорт находится с апреля 2021 года.