Украина продлила временный безвиз для британцев

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Президент Украины Владимир Зеленский продлил до 30 января 2023 года безвизовый режим въезда в страну и транзит через нее для граждан Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Теперь британцы могут находиться в Украине, не оформляя виз, на протяжении 90 дней в течении 180 дней.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет в дальнейшем работать над введением безвизового режима с Великобританией.