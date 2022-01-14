С начала реформы украинцы оформили более 4,5 миллиона электронных больничных

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С начала реформы электронных больничных, 1 октября 2021, украинцы 4,5 миллиона раз воспользовались этой услугой.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

В то же время, согласно данным Минздрава, в электронной системе здравоохранения создали свыше шести миллионов медицинских выводов о временной нетрудоспособности, на основании которых формируются е-больничные.

«Реформа значительно упростила процесс оформления больничных. Больше не нужно собирать подписи и печати на бланке, передавать документ работодателю, а иногда снова идти в больницу за заменой документа, если при оформлении больничного была допущена ошибка», — отмечает Минздрав.

Теперь неточности при создании больничных происходят реже, ведь врач самостоятельно не вносит информацию о пациенте. Все необходимые данные подтягиваются автоматически.

В то же время в случае, если при заключении декларации с семейным врачом допустили ошибку в ФИО, которая продублировалась в больничном (например, пропущена буква), Фонд социального страхования Украины примет такой е-больничный к оплате без необходимости заменять его.