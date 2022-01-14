После твита Илона Маска криптовалюта Dogecoin подорожала на 18%
- Автор:
- София Телишевская
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Криптовалюта Dogecoin подорожала на 18% после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что будет продавать за нее товары компании. Теперь стоимость одного Dogecoin составляет более $0,2 (5,5 гривны).
Об этом сообщает Reuters.
«Dogecoin, популярный среди розничных инвесторов, после пятничного твита вырос на 18% и превысил $0,2», — говорится в сообщении.
На сайте компании указано, что за эту криптовалюту можно приобрести Cyberwhistle и Cyberquad for Kids.
Это не первый случай, когда после заявлений Илона Маска растет стоимость этой криптовалюты. За 2021 год он повысил цену Dogecoin почти на 6%.
- В октябре 2021 года капитализация Tesla превысила триллион долларов. Таким образом Tesla стала седьмой в истории компанией после Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook, чья капитализация достигла этой отметки.
- Сейчас Илон Маск занимает должность генерального директора в Tesla и SpaceX, а также руководит стартапом Neuralink и компанией The Boring Company. Основу его состояния составляют акции Tesla. Маск остается самым богатым человеком мира. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние на 10 декабря оценивают в $266 миллиардов.