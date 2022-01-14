Tesla начала продавать некоторые товары за криптовалюту Dogecoin

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Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что теперь товары компании можно приобрести за криптовалюту Dogecoin.

Об этом он написал в Twitter.

Согласно веб-сайту Tesla, такие продукты, как Cyberwhistle и Cyberquad for Kids, теперь можно купить за криптовалюту. По данным на 14 января курс Dogecoin составляет $0,2 (5,5 гривны).