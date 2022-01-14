Tesla начала продавать некоторые товары за криптовалюту Dogecoin
- Автор:
- Олег Панфилович
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Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что теперь товары компании можно приобрести за криптовалюту Dogecoin.
Об этом он написал в Twitter.
Согласно веб-сайту Tesla, такие продукты, как Cyberwhistle и Cyberquad for Kids, теперь можно купить за криптовалюту. По данным на 14 января курс Dogecoin составляет $0,2 (5,5 гривны).
- В декабре Илон Маск сообщил, что Tesla на тестовой основе будет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за отдельные товары.
- После этой новости стоимость криптовалюты Dogecoin выросла на 23% и составляет $0,2 за единицу. Это не первый случай, когда после заявлений Илона Маска растет ее стоимость. За 2021 год он повысил цену Dogecoin почти на 6%.