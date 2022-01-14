Рэппера Канье Веста в США обвинили в избиении. Ему грозит до полугода заключения
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Taylor Hill / Contributor
Американский рэппер Канье Вест проходит подозреваемым по делу об избиении. Ему грозит заключение.
Об этом пишет Variety со ссылкой на представителей полиции Лос-Анджелеса.
Инцидент произошел 13 января возле клуба Solo Warehouse. По данным СМИ, Вест ударил фаната, подошедшего взять у него автограф.
Издание TMZ выложило видео с рэппером с того дня. На нем видно, как Вест кричит на какую-то женщину, уверяющую, что она является членом его семьи. В это время на асфальте лежит мужчина — это якобы тот фанат, которого ударил Вест. Рэппер якобы дважды ударил его: в голову и шею.
По данным полиции, пострадавший не получил серьезных повреждений. Если вину Веста докажут, музыканту грозит до шести месяцев заключения.
- В США Верховный суд города Лос-Анджелеса утвердил просьбу рэппера Канье Омари Веста сменить имя на просто Йе.
- Сейчас 44-летний рэппер находится в процессе развода с Ким Кардашьян Вест, которая не просила сменить ее фамилию на просто Кардашьян. Четверо детей пары тоже будут носить его уже прежнюю фамилию Вест. Одной из главных причин развода называют неудачную попытку Веста баллотироваться на выборах. Во время предвыборной кампании он сделал ряд шокирующих и неоднозначных заявлений, а его семья заявила об обострении у музыканта психических расстройств. Вест также говорил, что в 2012 году, когда Кардашьян была беременна их первым ребенком, он думал об аборте. В своих твитах он писал, что хочет расстаться с Кардашьян, но позже извинился.