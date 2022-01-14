Рэппера Канье Веста в США обвинили в избиении. Ему грозит до полугода заключения

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Taylor Hill / Contributor

Американский рэппер Канье Вест проходит подозреваемым по делу об избиении. Ему грозит заключение.

Об этом пишет Variety со ссылкой на представителей полиции Лос-Анджелеса.

Инцидент произошел 13 января возле клуба Solo Warehouse. По данным СМИ, Вест ударил фаната, подошедшего взять у него автограф.

Издание TMZ выложило видео с рэппером с того дня. На нем видно, как Вест кричит на какую-то женщину, уверяющую, что она является членом его семьи. В это время на асфальте лежит мужчина — это якобы тот фанат, которого ударил Вест. Рэппер якобы дважды ударил его: в голову и шею.

По данным полиции, пострадавший не получил серьезных повреждений. Если вину Веста докажут, музыканту грозит до шести месяцев заключения.