Сигнал устойчивый. Украинский спутник «Січ» вышел на связь

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Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины успешно провел первый сеанс связи с отечественным спутником «Січ-2-30», который запустили 13 января.

Об этом вечером 13 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в Facebook.

В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Данные, полученные благодаря «Січ-2-30», будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Кроме того, «Січ» интегрируется в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.