«Слідство.Інфо»: Порошенко в 2019 году переписал ряд активов на старшего сына. Таким образом эти компании избежали ареста

Новости

Космач Александр / УНИАН

Пятый президент Петр Порошенко в 2019 году переписал свои главные активы, в том числе и корпорацию Roshen, на старшего сына Алексея Порошенко. Это позволило этим компаниям избежать ареста в результате решения Печерского райсуда.

Об этом говорится в расследовании «Слідства.Інфо».

Во время своего президентства Порошенко в декларациях отмечал в собственности ряд компаний, связанных с корпорацией Roshen. Но в 2019 году их переписали на Алексея Порошенко. Также в его собственность был передан и аграрный бизнес.

Сам Roshen считается самым главным активом Порошенко. В Forbes корпорацию оценивают в $1,1 миллиарда, а все состояние Порошенко — в $1,6 миллиарда.

«Алексей Порошенко прекратил политическую карьеру в 2019 году. После этого по решению трастового управляющего ему были предоставлены все права и полномочия конечного бенефициарного владельца «слепого» траста. Это связано исключительно с прекращением политической деятельности Алексея Порошенко и дальнейшим обеспечением отделения политической деятельности Петра Порошенко от бизнеса», — отметили в партии «Европейская солидарность».

Таким образом, суд арестовал квартиры Порошенко, его имение в Козине и принадлежащие ему компании. Среди них, в частности, есть «Международный инвестиционный банк» и спортивный клуб «5 элемент» в Киеве. До недавнего времени Порошенко также владел телеканалами «5 канал» и «Прямой», но они перешли в собственность нового медиахолдинга «Свободные медиа».