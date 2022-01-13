NASA: Для Земли 2021 год был шестым самым теплым за всю историю наблюдений

Новости

Li-An Lim / Unsplash

Для планеты Земля 2021 год стал шестым самым жарким годом за всю историю наблюдений — с 1880 года.

Два ученых агентства США (NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований или NOAA) 13 января опубликовали свои расчеты и заявили, что 2021 год не намного отстает от очень жарких 2016 и 2020 годов.

Шесть разных расчетов показали, что 2021 год был между пятым и седьмым жарким годом с 1880 года. NASA заявило, что 2021-й вместе с 2018 годом является шестым самым теплым, в то время как Управление океанических и атмосферных исследований ставит 2021 год на шестое место — перед 2018-м.

Читайте также: Шестой год подряд температура мирового океана бьет рекорды

Ученые отмечают, что глобальные температуры в 2021 году были на 0,85 градуса выше среднего значения за базовый период NASA. Кроме того, Земля в 2021 году была примерно на 1,1 градуса теплее, чем в среднем в конце XIX века, в начале промышленной революции.

Климатолог Гэвин Шмидт, возглавляющий группу NASA по изучению температуры, сказал: «Долгосрочная тенденция очень определенная. И это из-за нас. И это не изменится, ​​пока мы не перестанем увеличивать количество углекислого газа в атмосфере».

Кроме этого, последние восемь лет были наиболее жаркими за всю историю наблюдений. Данные показывают, что глобальные температуры — в среднем за 10-летний период и с учетом естественной изменчивости — почти на 1,1 градуса выше, чем 140 лет назад.

По данным Berkeley Earth, жару прошлого года почувствовали на себе 1,8 миллиарда человек в 25 странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

По расчетам NASА, последний раз у Земли был более прохладный год, чем обычно, в 1976 году. Это означает, что 69% людей на планете — более 5 миллиардов человек в возрасте до 45 лет — никогда не сталкивались с таким годом, согласно данным Организации Объединенных Наций.