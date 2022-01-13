В Австралии зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +50,7 °С
- Автор:
- София Телишевская
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Unsplash / Karsten Würth
На севере штата Западная Австралия в городке Онслоу специалисты второй раз зафиксировали температурный рекорд. Там воздух прогрелся до +50,7 °С, хотя средняя температура обычно составляет около +36,5 °С.
Об этом пишет BBC.
Последний раз такую температуру в Австралии фиксировали более 60 лет назад в городе Уднадатта, расположенном в пустыне штата Южная Австралия.
Специалисты австралийского бюро метеорологии говорят, что аномальная жара возникла из-за отсутствия грозовой активности вдоль побережья региона. Это и привело к накоплению горячего воздуха.
Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 14 января, может стать еще жарче, но уже через несколько дней должно прийти похолодание.
Человеческое влияние на природу все больше изменяет климат, уже сейчас температура на планете выросла на 1,2 °С по сравнению с доиндустриальным периодом.
По прогнозам ООН, без резкого сокращения вредных выбросов к концу столетия глобальная температура может подняться на 2,7 °С выше доиндустриального уровня.
- Последние семь лет на Земле были самыми теплыми за всю историю наблюдений. 2021 год вошел в пятерку самых теплых. Самые большие температуры летом в Европе фиксировались в Греции, Испании и Италии. На острове Сицилия зафиксировали температурный рекорд — +48,8 °С. Из-за высоких температур начались лесные пожары в Турции, Греции, Тунисе, Италии и Алжире. Кроме этого, в Европе была и экстремальная влажность, повлекшая паводки в Германии, Бельгии и Нидерландах.