Apple добавит 20% НДС на цены в App Store в Украине из-за налога
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Unsplash / zhang kaiyv
Компания Apple в течении этих дней добавит 20% НДС на цены в сервисе App Store для украинских пользователей из-за закона о налоге, под который подпадают такие компании как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg и другие.
Об этом сообщает AIN.
Ожидается, что цены в App Store на программы и приложения (кроме подписок с автоматическим обновлением) возрастут 13—14 января. При этом Apple разрешила разработчикам оставлять старые цены для постоянных клиентов, если их продукты предлагают подписку.
Из-за этого закона ранее стоимость своих сервисов в Украине повысила на 20% компания Google.
- Верховная Рада приняла так называемый закон о «налоге на Google» для нерезидентов (транснациональных компаний), которые не имеют представительств в Украине, в июле 2021 года. Вступил в силу закон 1 января 2022 года. Интересно, что авторы законопроекта и профильные министры уверяли, что налог не затронет обычных людей.