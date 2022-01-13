Синоптики прогнозируют в выходные оттепель, но ночью еще будет до -8 °С

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Keith Williams / Flickr

В выходные 15—16 января в Украине ожидается потепление с небольшими морозами и снегом.

По данным Sinoptik.ua, в северных и центральных областях будет облачная погода и дневная температура от 0 до -4 °С. В субботу осадков с утра практически не будет, а днем возможен мелкий снег, который закончится к вечеру. Днем в воскресенье осадки не прогнозируются. Ночью умеренно морозные (до -5...-7 °С), в Сумской и Полтавской областях пройдет мокрый снег.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях небо почти круглые сутки будет затянуто облаками, но обойдется без осадков. Днем столбики термометров покажут до +3...+6 °С, ночью около 0 °С. Из-за сильного ветра (до 11 м/с) в субботу на улице будет слякоть.

В западных областях в субботу и воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями при температуре около 0 °С. В ночь с 15 на 16 января возможны умеренные морозы: до -7...-8 °С на Закарпатье и около -4...-5 °С в других областях.

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Снеголавинная ситуация в Карпатах в выходные способствует активному отдыху. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется умеренный риск схождения снежных лавин, то есть только на крутых склонах и только при больших нагрузках.

В восточных регионах в субботу днем будет около 0 °С, ночью — до -2...-3 °С. В воскресенье будет немного холоднее: днем термометры покажут -1...-3 °С, ночью — до -6 °С. В Донецкой и Луганской областях 15—16 января будет идти мелкий снег.

Следующая неделя на юге начнется с температуры +4…+6 °С и облачной погоды с прояснениями. В западных, северных и центральных областях будет идти снег при температуре около 0 °С. В восточных областях ожидается нулевая температура, в Харьковской и Днепропетровской областях будет небольшой снег.