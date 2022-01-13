МВД: В 2021 году в Украине вдвое возросло количество обращений о домашнем насилии

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В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше украинцев, чем в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В прошлом году было составлено на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, а также на 11% увеличилось количество состоящих на учете обидчиков.

В ведомстве заявили, что в течение прошлого года зарегистрировали 326 тысяч обращений в полицию из-за домашнего насилия, тогда как в 2020 году — 209 тысяч. Это связывают с тенденцией в обществе не замалчивать проблемы.

Замминистра Екатерина Павличенко заявила, что украинцы независимо от пола, возраста, социального статуса все больше признают домашнее насилие проблемой и не боятся заявить о нем.