Apple обновила операционную систему для iPhone и iPad, устранив ошибки

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Stephanie Keith / Getty Images

Американская компания Apple обновила операционные системы для iPhone (iOS 15.2.1) и iPadOS (15.2.1), устранив ошибки.

Об этом сообщает поддержка Apple.

Например, ранее приложение «сообщение» могло не загружать фото, отправленные через iCloud, а приложения для CarPlay от сторонних производителей не всегда реагировали на ввод данных.

Также Apple частично исправила уязвимость HomeKit, которая была обнаружена в прошлом году и получила название doorLock. Она заключается в возможности изменения имени устройства HomeKit на более 500 тысяч символов. В результате попытка загрузить такую большую строку символов приводит к тому, что устройство iOS переходит в состояние постоянной перезагрузки.

Чтобы восстановить устройство, необходимо сбросить все данные, но повторный вход в зараженную учетную запись iCloud может снова вызвать ошибку. Теперь же компания ограничила длину имени, которое можно задать для устройства или приложения HomeKit. Однако полностью уязвимость еще не устранена.

Обновление можно загрузить с помощью настроек устройств Apple.