Суд арестовал 100% акций завода «Большевик»

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Суд наложил арест на 100% акций Первого киевского машиностроительного завода («Большевик») в Киеве.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Арест наложен из-за уголовного производства о возможных злоупотреблениях должностных лиц Фонда госимущества во время приватизации завода 27 октября 2021 года.

«Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам», — говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что экспертиза выявила несоответствие отчета об оценке имущества, который использовался для определения стоимости завода, требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением).