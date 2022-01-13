Суд арестовал 100% акций завода «Большевик»
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- Олег Панфилович
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Wikipedia / Kiyanka
Суд наложил арест на 100% акций Первого киевского машиностроительного завода («Большевик») в Киеве.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
Арест наложен из-за уголовного производства о возможных злоупотреблениях должностных лиц Фонда госимущества во время приватизации завода 27 октября 2021 года.
«Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам», — говорится в сообщении.
В ГБР отмечают, что экспертиза выявила несоответствие отчета об оценке имущества, который использовался для определения стоимости завода, требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки.
Уголовное производство начато по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением).
- 27 октября на аукционе Фонда государственного имущества продали завод «Большевик» в рамках большой приватизации. Стартовая цена была на уровне 1,39 миллиарда гривен. Завод продали за 1,429 миллиарда гривен ООО «Дженерал Коммерс», связанному с холдингом UFuture, который принадлежит бизнесмену Василию Хмельницкому. Новые владельцы обещают создать на месте завода инновационную инфраструктуру с миллиардными инвестициями и новые рабочие места.
- 17 ноября Антимонопольный комитет временно приостановил приватизацию завода и начал проверять возможный сговор участников аукциона.
- 7 декабря в Фонде госимущества отчитались, что деньги за завод в госбюджет поступили. 29 декабря Антимонопольный комитет разрешил «Дженерал Коммерс» приватизировать «Большевик».