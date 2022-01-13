На Донбассе боевики ранили военного. Противник трижды обстреливал украинские позиции

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На Донбассе в зоне боевых действий ранен украинский военный.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Военный получил боевую травму 12 января. Сейчас он находится в госпитале, его состояние удовлетворительное.

Вчера боевики трижды обстреливали позиции украинских военных из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также минометов калибра 120 мм. Огонь велся в направлении Причепиловки (Луганская область) и возле Новозвановки (Луганская область). По боевикам открывался ответный огонь.