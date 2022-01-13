В Израиле готовятся вакцинировать от COVID-19 шестимесячных детей
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- Костя Андрейковец
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Maja Hitij / Getty Images
В Израиле начнут вакцинировать от коронавируса детей младше 5 лет, начиная с 6-месячного возраста.
Как сообщает Times of Israel, Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию в апреле.
Чиновник ведомства пояснил, что такой шаг продиктован распространением штамма «Омикрон», который более заразен среди детей. Кроме того, коронавирус может вызывать у детей воспалительный мультисистемный синдром.
Колоть детей будут вакциной компании Pfizer. Сейчас она проводит клинические испытания мини-доз на детях в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Имеющиеся данные уже показывают позитивный результат.
- Сейчас в Израиле вакцинируют детей от 5 лет и старше. В декабре 2021 года в стране разрешили четвертую дозу вакцины от коронавируса, но исключительно людям с ослабленной иммунной системой.
- Кроме этого, Израиль разрешил въезд привитым российской вакциной «Спутник V».