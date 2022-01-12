Страны Балтии договариваются об увеличении войск НАТО на своих территориях, чтобы сдерживать Россию

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Литва, Латвия и Эстония ведут переговоры с союзниками по НАТО об увеличении военных сил Альянса на их территориях для сдерживания России.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора. Если вы посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, поэтому у нас есть свои заботы», — заявила Каллас.

Сейчас в странах Балтии по тысяче военнослужащих от НАТО. Один из дипломатов Альянса на условиях анонимности сказал, что вопрос дополнительного развертывания сил в Балтии могут обсудить министры стран НАТО на встрече в середине февраля.

По итогам саммита НАТО — Россия генсек Альянса Йенс Столтенберг говорил, что если Россия еще раз применит силу против Украины и продолжит вторжение, то НАТО может увеличить свое присутствие на востоке Европы.