Страны Балтии договариваются об увеличении войск НАТО на своих территориях, чтобы сдерживать Россию
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- Костя Андрейковец
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Литва, Латвия и Эстония ведут переговоры с союзниками по НАТО об увеличении военных сил Альянса на их территориях для сдерживания России.
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Reuters.
«Мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора. Если вы посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, поэтому у нас есть свои заботы», — заявила Каллас.
Сейчас в странах Балтии по тысяче военнослужащих от НАТО. Один из дипломатов Альянса на условиях анонимности сказал, что вопрос дополнительного развертывания сил в Балтии могут обсудить министры стран НАТО на встрече в середине февраля.
По итогам саммита НАТО — Россия генсек Альянса Йенс Столтенберг говорил, что если Россия еще раз применит силу против Украины и продолжит вторжение, то НАТО может увеличить свое присутствие на востоке Европы.
- Россия требует гарантий о нерасширении НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО на переговорах 12 января отказало России в основных требованиях. Стороны договорились продолжить диалог, но РФ тем временем накапливает войска у границ Украины.