Исследование: Конопляные соединения могут защищать человеческие клетки от коронавируса

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Конопляные соединения могут предотвращать проникновение коронавируса в человеческие клетки. Они связываются с шиповидным белком коронавируса и блокируют его распространение в организме.

Об этом пишет SciTech Daily.

Соответствующее исследование провели ученые из Орегонского государственного университета, США. Его результаты опубликовали 10 января в журнале Journal of Natural Products.

По словам руководителя исследования Ричарда ван Бримена, конопля является источником клетчатки, а многие ее соединения добавляют в косметику, лосьоны для тела, продукты питания и пищевые добавки.

В ходе исследований ученые выяснили, что несколько каннабиоидных соединений блокируют критический этап распространения коронавируса в организме, связываясь с шиповидным белком. Именно с помощью этого белка коронавирус проникает в клетки человека.

Ван Бримен подчеркивает, что каннабиоидные кислоты содержатся в конопле и ряде ее экстрактов. В то же время он отметил, что это не психоактивные вещества и они безопасны для человека.