В Германии уточнили правила въезда украинцев: невакцинированных туристов пускать не будут
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- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch / Flickr
В посольстве Украины в Германии объяснили новые правила въезда для украинцев. Туристов с отрицательным тестом на коронавирус пускать не будут.
Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
Там отметили, что получили дополнительную информацию от компетентных немецких органов, и извинились за предыдущее сообщение.
«Согласно сообщению немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), начиная с 9 января 2022 года Украина больше не входит в список «стран повышенного риска для Германии» (Hochrisikogebiet). В то же время Украину пока не включили и в «Зеленый список» (Positivliste) стран, граждане которых могут беспрепятственно въезжать в ФРГ», — пояснили в посольстве.
Таким образом, въехать в Германию в любых целях могут только украинцы, полностью вакцинированные признанным в ЕС препаратом. Единственное, что изменилось, — перед въездом им больше не надо заполнять специальную анкету.
Невакцинированные украинцы могут попасть в Германию с отрицательным тестом или справкой о выздоровлении только при острой необходимости. Это касается студентов, членов семей, дипломатов, тех, кто едет на лечение, тех, кто едет транзитом, сезонных работников и других.
Эти правила касаются всех украинцев старше 6 лет.
- Правительство Германии исключило Украину из списка стран с высоким уровнем заражения коронавирусом. Украина находилась в списке стран высокого риска для Германии с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата о полной вакцинации от коронавируса. Перед прибытием в Германию необходимо было заполнить специальную онлайн-анкету и предоставить данные о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген или справку о выздоровлении.