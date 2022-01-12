Суд обязал прокуроров закрыть дело заместителя главы ОП Олега Татарова

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Шевченковский райсуд Киева обязал прокуроров Офиса генпрокурора закрыть уголовное дело против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Суд вынес решение 14 декабря 2021 года. В ЦПК это назвали подарком Татарову.

«[Суд] исподтишка обязал прокуроров Венедиктовой закрыть дело из-за истечения сроков расследования. Из-за преступных действий прокуроров вместе с заместителем Ермака от ответственности уйдут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос», — заявили в ЦПК.

Там отметили, что решение вынесли накануне утверждения результатов конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На конкурсе победил детектив НАБУ Александр Клименко, который в своем время расследовал дело Татарова.