Арест экс-судьи Николая Чауса продлили до февраля

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу до 3 февраля.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Высший антикоррупционный суд продлил домашний арест бывшему судье Днепровского районного суда Киева [Николу Чаусу] до 3 февраля», — сообщила УНН пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.