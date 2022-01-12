Арест экс-судьи Николая Чауса продлили до февраля
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу до 3 февраля.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
«Высший антикоррупционный суд продлил домашний арест бывшему судье Днепровского районного суда Киева [Николу Чаусу] до 3 февраля», — сообщила УНН пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
- В августе 2016 года детективы НАБУ уличили Чауса в получении взятки в $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, торговавшей наркотиками. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья зарыл во дворе своего дома.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 30 июля 2021 года Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. Суд отправил Чауса под круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года.
- В конце декабря 2021 года Чаус обжаловал отчисление из штата судей в Окружном административном суде Киева.