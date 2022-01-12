Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания. На что ограничат наценку?

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Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов питания.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, участвующий в заседании правительства.

В частности, на период действия карантина сетям и производителям запрещается устанавливать торговую надбавку более 10% на стоимость:

гречневой крупы;

муки;

сахара;

макаронных изделий отечественного производства;

молока пастеризованного 2,5% жирности (в пленке);

подсолнечного масла;

куриных яиц категории С1;

сливочного масла 72,5% жирности;

птицы (тушки куриной).

В ходе заседания премьер сообщил, что за последний год в Украине цены на эти продукты выросли на 11—35 процентов.