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Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания. На что ограничат наценку?

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

NeONBRAND / Unsplash

Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов питания.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, участвующий в заседании правительства.

В частности, на период действия карантина сетям и производителям запрещается устанавливать торговую надбавку более 10% на стоимость:

В ходе заседания премьер сообщил, что за последний год в Украине цены на эти продукты выросли на 11—35 процентов.