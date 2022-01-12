YouTube назвали главным каналом распространения фейков
- Автор:
- София Телишевская
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Future Publishing / Contributor
В открытом письме коалиции организаций, проверяющих факты, говорится, что YouTube за последний год стал основным каналом распространения фейковых новостей. Однако платформа слишком мало делает для борьбы с лживой информацией.
Об этом пишет The Guardian.
В письме исполнительному директору YouTube Сьюзан Войжитски эксперты написали, что платформа позволяет недобросовестным игрокам использовать себя, чтобы манипулировать и эксплуатировать других, а также для самоорганизации и сбора средств.
По словам экспертов, на платформе люди распространяют очень много дезинформации об американских выборах, коронавирусе и вакцинации.
В письме изложены четыре требования к YouTube:
- финансировать независимые кампании против дезинформации;
- внутри видеороликов, распространяющих фейки, давать ссылки с опровержениями;
- изменить алгоритмы показа сомнительных видео;
- делать больше для борьбы с ложью в неанглоязычных роликах.
На эти требования представительница YouTube Лена Эрнандес заявила, что компания уже вложила много денег в эту борьбу.
«Мы достигли серьезного прогресса: потребление информации, граничащей с фейковой, значительно ниже 1% всех просмотров на YouTube, и лишь около 0,21% всех просмотров приходится на недопустимый контент, который мы позже удаляем», — ответила Эрнандес.
- В 2021 году украинцы больше всего смотрели на YouTube интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. Лидер по количеству просмотров в Украине — расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце для Путина.