Омбудсмен Денисова: Россия по политически-религиозным обвинениям преследует 130 украинцев, более 70 граждан незаконно осуждены

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Соколовская Инна / УНИАН

Россия преследует по политически-религиозным мотивированным обвинениям 130 граждан Украины.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, из преследуемых РФ украинцев 121 находится в заключении: 15 — во временно оккупированном Крыму, 106 — на территории России.

Денисова отметила, что среди заключенных — две женщины и 9 человек, лишенных права на свободу передвижения.

«76 человек уже приговорили к длительным срокам, остальные 45 находятся под судом и следствием. Среди заключенных — многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники», — добавила омбудсмен.

Также Денисова сообщила, что в семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей.

Отдельно уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что Россия пренебрегает международным гуманитарным правом и нарушает права находящихся в незаконном заключении украинцев.