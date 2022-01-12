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В Украине выявили более 7 тысяч новых больных ковидом. Больше всего в Киеве — 1 151

Автор:
София Телишевская
Дата:

Немеш Янош / УНИАН

В Украине за последние сутки, 11 января, медики выявили 7 117 новых случаев коронавирусной болезни (в частности заболели 409 детей и 160 медработников). От осложнений заболевания умерли 193 пациента, а накануне — 219.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Количество новых больных по регионам:

В целом с начала пандемии в Украине официально подтвердили почти 3,7 миллиона случаев COVID-19. При этом 97 737 человек умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.

За минувшие сутки медики вакцинировали еще 106 тысяч человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 14 875 716 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 098 896. Еще 7 339 человек получили дополнительную дозу, а 41 141 — бустерную.