В Украине выявили более 7 тысяч новых больных ковидом. Больше всего в Киеве — 1 151
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Немеш Янош / УНИАН
В Украине за последние сутки, 11 января, медики выявили 7 117 новых случаев коронавирусной болезни (в частности заболели 409 детей и 160 медработников). От осложнений заболевания умерли 193 пациента, а накануне — 219.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Количество новых больных по регионам:
- Киев — 1 151;
- Винницкая область — 435;
- Волынская область — 94;
- Днепропетровская область — 237;
- Донецкая область — 250;
- Житомирская область — 139;
- Закарпатская область — 168;
- Запорожская область — 122;
- Ивано-Франковская область — 502;
- Киевская область — 266;
- Кировоградская область — 64;
- Луганская область — 112;
- Львовская область — 386;
- Николаевская область — 135;
- Одесская область — 312;
- Полтавская область — 328;
- Ровенская область — 250;
- Сумская область — 445;
- Тернопольская область — 235;
- Харьковская область — 457;
- Херсонская область — 197;
- Хмельницкая область — 351;
- Черкасская область — 224;
- Черновицкая область — 197;
- Черниговская область — 60.
В целом с начала пандемии в Украине официально подтвердили почти 3,7 миллиона случаев COVID-19. При этом 97 737 человек умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.
За минувшие сутки медики вакцинировали еще 106 тысяч человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 14 875 716 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 098 896. Еще 7 339 человек получили дополнительную дозу, а 41 141 — бустерную.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.