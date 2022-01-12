НАН: В Украине началась новая волна коронавируса
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В Украине начинается новая волна коронавируса, количество положительных тестов выросло почти на 40% по сравнению с показателями декабря 2021 года. Также увеличился и объем тестирований.
Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.
В целом Украина с небольшой задержкой следует тенденциям стран Восточной Европы. Начало новой волны пришлось на праздничный период, что привело к искривлению данных, поэтому сейчас трудно спрогнозировать скорость распространения эпидемии.
Среднее суточное количество новых случаев инфицирований в Украине за последнюю неделю достигло 4 540, а летальных исходов — 158. Наблюдаемая летальность выросла до 3,2—3,3% по сравнению с данными 4—5-недельной давности.
Такой прирост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не связан с патогенными свойствами вируса.
За последние 3—5 дней среди больных выросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет, которая стала чаще попадать в больницы.
Ученые отмечают, что вакцины обеспечивают высокую защиту против госпитализации во всех возрастных категориях.
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