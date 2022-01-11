Инженеры «Антонов» починили шасси «Мрії», которые повредились при посадке в Польше

Новости

Alexander Gorlin / Flickr

Инженеры компании «Антонов» починили шасси украинского грузового самолета «Мрія», которые он повредил при посадке в Польше.

Об этом компания сообщила 11 января.

Украинские инженеры, прибывшие в польский город Ряшев, заменили болты и закрепили датчик системы торможения шасси.

Летная пригодность самолета Ан-225 «Мрія» теперь полностью восстановлена, самолет продолжает выполнение коммерческого рейса в Китай.

Транспортный Ан-225 «Мрія» – самый большой и мощный в мире самолет. Его создало предприятие «Антонов» в 1980-х годах для перевозки многоразового космического корабля «Буран». Самолет может транспортировать на борту до 250 тонн. Его длина 84 м, высота 18 м, размах крыла 88 м. При полной погрузке его вес составляет 640 тонн. Ан-225 может летать на расстоянии до 15 400 км. Экипаж – 6 человек.