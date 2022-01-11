Суд Саудовской Аравии впервые разрешил публично назвать имя мужчины, которого осудили за сексуальные домогательства

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Majid Korang beheshti / Unsplash

Суд в Саудовской Аравии впервые постановил назвать имя мужчины, которого осудили за сексуальные домогательства, и таким образом публично опозорить его. Об этом сообщает Saudi Gazette.

Мужчину по имени Ясир аль-Арави Уголовный суд города Медина признал виновным в преследовании женщины с использованием непристойных высказываний. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы, оштрафовали на $1 330 и разрешили публично называть его имя.

В 2021 году Саудовская Аравия внесла поправки в закон о борьбе с домагательствами и разрешила публиковать имена преступников и приговоры в местных газетах на средства осужденного.

Закон, вступивший в силу в 2018 году, уже предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и штраф в размере до $27 тысяч для тех, кого признали виновными в сексуальных притязаниях. Повторным нарушителям грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф до $80 тысяч.

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