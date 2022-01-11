Армения и Азербайджан заявили об очередных боях на границе. Есть погибшие и раненые

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Flickr / Raymond Cunningham

На границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы. Стороны обвиняют друг друга.

Об этом говорится в заявлениях министерств обороны Азербайджана и Армении.

«В результате провокации, совершенной Вооруженными силами Армении на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы в полдень 11 января, погиб военнослужащий сверхсрочной воинской службы солдат Назаров Аяз Азер оглу», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Там отметили, что азербайджанские военные открыли ответный огонь. В то же время, армянская сторона обвинила в обстрелах Азербайджан. Там сообщили, что двое военных Армении погибли, еще двое получили ранения.

По состоянию на 21:00 ситуацию на границе там назвали стабильной, обстрелы прекратились.

«Бабель»