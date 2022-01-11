Армения и Азербайджан заявили об очередных боях на границе. Есть погибшие и раненые
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- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Raymond Cunningham
На границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы. Стороны обвиняют друг друга.
Об этом говорится в заявлениях министерств обороны Азербайджана и Армении.
«В результате провокации, совершенной Вооруженными силами Армении на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы в полдень 11 января, погиб военнослужащий сверхсрочной воинской службы солдат Назаров Аяз Азер оглу», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Там отметили, что азербайджанские военные открыли ответный огонь. В то же время, армянская сторона обвинила в обстрелах Азербайджан. Там сообщили, что двое военных Армении погибли, еще двое получили ранения.
По состоянию на 21:00 ситуацию на границе там назвали стабильной, обстрелы прекратились.
- 13 ноября в Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана днем открыли огонь по армянским позициям на границе. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения в очередной раз совершила провокацию. 14 ноября стороны снова обвинили друг друга в обстреле в двух районах.
- 15 и 16 ноября бои усилились. Армения заявила о вторжении азербайджанских войск на юге страны, а в Баку обвинили Ереван в вооруженных провокациях на двух участках границы Кельбаджарского района.
- Армения заявила, что потеряла убитыми в боях на армяно-азербайджанской границе 15 военнослужащих, а 12 военных попали в плен.