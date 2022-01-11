В Греции гомосексуальным людям разрешили быть донорами крови
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- София Телишевская
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Wikimedia
Власти Греции разрешили гомосексуальным людям и бисексуальным мужчинам становиться донорами крови.
Соответствующий указ утвердили министр здравоохранения Танос Плеврис и его заместитель Мина Гага, пишет местное издание Kathimerini.
Теперь обновленная форма, которую заполняют потенциальные доноры, не содержит пунктов об однополых сексуальных отношениях.
Прежняя форма для доноров крови включала положение о том, что мужчина не может быть донором, если с 1977 года он хотя бы раз вступал в половую связь с другим мужчиной.
- 15 апреля 2021 года Министерство здравоохранения Украины также убрало гомосексуальность из критериев, не позволяющих быть донором крови.
- В Украине будет создан Национальный реестр доноров крови и ее компонентов. Реестр доноров крови будет составлять часть электронной системы здравоохранения, в него будут вносить информацию о медицинском осмотре донора, допуске или отстранении от донации, совершенных донациях, а также возможных осложнениях, связанных с донорством.