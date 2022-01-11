За праздники «Укрзалізниця» перевезла более 1,5 млн пассажиров. Это на 38% больше, чем в прошлом году

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За период новогодних и рождественских праздников с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года «Укрзалізниця» перевезла 1,56 млн пассажиров. Это на 38% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».

Общая населенность поездов также выросла и составила 76%, что на 11% больше по сравнению с уровнем 2020/2021 годов.

В «Укрзалізниці» объясняют, что такие результаты стали возможны благодаря назначению 23 дополнительных поездов на праздники и продолжению маршрутов двух поездов. Также на объемы новогодних перевозок повлияли назначенные по новому графику пассажирские поезда и региональные экспрессы, которые значительно расширили географию перевозок и привлекли большее количество пассажиров.

А 9 января стало пиковым днем перевозок, за который железной дорогой воспользовались 105 тысяч пассажиров. Для сравнения, пик новогодних перевозок в период 2020/2021 годов пришелся на 3 января — тогда перевезли 81 тысячу пассажиров.

Также спросу на услуги УЗ поспособствовала и выплата тысячи гривен за вакцинацию. По данным железной дороги, украинцы приобрели за эти деньги более 326 тысяч ж/д билетов на 131 миллион гривен.