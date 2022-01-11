В течение 6—8 недель половина жителей Европы может заразиться Омикроном — ВОЗ.

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Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в ближайшие 6—8 недель в странах Европы штаммом «Омикрон» могут инфицироваться более 50% населения.

Об этом он заявил на брифинге во вторник, 11 января.

По словам Клюге, сейчас в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии подтвердили случаи инфицирования «Омикроном».

«Этот штамм быстро становится доминантным в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах», — добавил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Институт показателей и оценки в области здравоохранения прогнозирует, что при таких темпах распространения «Омикрона» в течение следующих шести-восьми недель им инфицируются более 50% населения региона.

С начала года заболеваемость усилилась более чем вдвое — за первую неделю 2022 года в регионе зафиксировали около семи миллионов случаев COVID-19. Такое распространение болезни уже создало нагрузку на системы здравоохранения во многих странах.

В настоящее время среди стран европейского региона Великобритания занимает первое место по количеству случаев коронавируса, там за период пандемии выявили более 14 млн заражений COVID-19. На втором месте находится Франция (12 млн), а дальше Россия, также принадлежащая к Европейскому региональному бюро ВОЗ — 10 млн случаев.

В то же время главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC Украина заявил, что очередной всплеск коронавирусной болезни ожидается в конце января с пиком на февраль. Впрочем, он отмечает, что «Омикрон» протекает легче «Дельты», хотя и распространяется активнее.