CNN: США утвердили военную помощь Украине на $200 миллионов

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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

В конце декабря 2021 года Администрация президента США Джо Байдена одобрила дополнительную оборонную поддержку для Украины в размере $200 миллионов. Решение приняли на фоне наращивания войск России вдоль украинских границ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

Новый пакет позволит передать Украине большинство того же оборудования, что и в прошлом году, включая стрелковое оружие, средства связи, боеприпасы, медицинское оборудование, запчасти и другую продукцию.

Один из источников отметил, что пакет «не изменит правил игры». Он не включает вооружение, способное стать серьезным препятствием для вторжения войск РФ, но значительно усилит украинскую оборону.