CNN: США утвердили военную помощь Украине на $200 миллионов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images
В конце декабря 2021 года Администрация президента США Джо Байдена одобрила дополнительную оборонную поддержку для Украины в размере $200 миллионов. Решение приняли на фоне наращивания войск России вдоль украинских границ.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.
Новый пакет позволит передать Украине большинство того же оборудования, что и в прошлом году, включая стрелковое оружие, средства связи, боеприпасы, медицинское оборудование, запчасти и другую продукцию.
Один из источников отметил, что пакет «не изменит правил игры». Он не включает вооружение, способное стать серьезным препятствием для вторжения войск РФ, но значительно усилит украинскую оборону.
- 15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи.
- В прошлом году Украина получила от США помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и многого другого. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь украинской стороне составила более $130 миллионов.