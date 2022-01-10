Королева Британии в этом году отмечает 70 лет правления. Букингемский дворец представил программу мероприятий

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Suzanne Plunkett / WPA Pool / Getty Images

Букингемский дворец представил полную программу празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Дворец обещает «пышность и церемонии, уличное искусство, театр, музыку, цирк, костюмы, а также передовые визуальные технологии».

Шестого февраля 2022 года королева станет первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей — 70 лет правления. В течение года пройдет ряд праздничных мероприятий. Для празднования выбрали первую неделю июня из-за лучшей погоды, чем в феврале: по случаю юбилея в стране будут четырехдневные выходные со 2 по 5 июня.

Этот юбилей станет первым для королевы без мужа, герцога Эдинбургского, который умер 9 апреля 2021 года. BBC пишет, что на самом деле нет шаблона для празднования 70-летия правления британского монарха, потому что раньше такого не было. Ближайшим было 63-летие правления королевы Виктории.

Пока неясно, какие мероприятия посетит сама королева — в октябре она провела несколько ночей в госпитале, а дальше врачи ей советовали больше отдыхать. Большинство юбилейных обязанностей, вероятно, будет возложено на других членов семьи.

Первый день длинных выходных — четверг, 2 июня, и впервые после пандемии церемония Trooping the Colour пройдет в полном объеме. В ней примут участие более 1 400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов.

В пятницу, 3 июня, в соборе Святого Павла пройдет служба благодарности за правление королевы.

В субботу, 4 июня, в Букингемском дворце состоится платиновая вечеринка. Исполнителей еще не назвали, однако анонсировали, что на мероприятии будут «некоторые из величайших мировых звезд».

В воскресенье, 5 июня, людей со всей страны пригласят на Большой юбилейный обед — уличная вечеринка или пикник, чай с пирожными или барбекю в саду. Сейчас более 1 400 человек зарегистрировались на это мероприятие, которое состоится по всей стране. В этот день также состоится Платиновое юбилейное театрализованное представление, в котором примут участие 5 тысяч человек.

В июле в Букингемском дворце, Виндзорском замке и официальной резиденции британских монархов в Шотландии Холирудхаус организуют три экспозиции, посвященные восхождению королевы на престол, коронации и юбилею.