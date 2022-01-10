Швеция приняла временный закон о пандемии и ввела новые карантинные ограничения

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@iWeller_health / Twitter

В Швеции из-за роста количества случаев заражения коронавирусом «Омикрон» усилят карантин.

Об этом заявила на брифинге 10 января премьер-министр Магдалена Андерссон.

«Несомненно, ситуация ухудшилась. Уровень заражения в Швеции находится на исторически высоком уровне. К сожалению, нам нужно приложить еще усилия, чтобы снизить количество новых случаев заражения», — сказала она.

Новые мероприятия начнут действовать со среды, 12 января, и продлятся не менее двух недель. В частности, в массовых мероприятиях в помещении смогут участвовать максимум 50 человек без прививок, но только при условии предоставления сидячих мест. Участники должны быть сгруппированы в компании максимум по 8 человек с расстоянием между группами не менее одного метра. Однако на религиозных церемониях участники могут стоять. На мероприятиях, где количество участников превышает 50 человек, потребуют справки о прививках.

Рестораны, бары и кафе смогут обслуживать компанию максимум из 8 человек и должны закрываться не позднее 23:00. По-прежнему посетители могут занимать только сидячие места, между компаниями должно быть расстояние в 1 метр.

На выставках и ярмарках, где присутствует более 50 человек, также потребуют сертификаты о вакцинации. Обязательным условием являются 10 квадратных метров на человека.

Также правительство Швеции призвало граждан ограничить социальные контакты в помещениях и, по возможности, перейти на дистанционную работу и обучение.

Кроме этого, сообщается, что 10 января Швеция приняла временный закон о пандемии, предоставив правительству больше юридических полномочий для ограничения распространения COVID-19, в частности, вводить новые правила карантина. Закон о пандемии будет действовать до 31 января 2022 года.