В Раде зарегистрировали закон о сроках карантина и порядке его введения. СНБО планируют добавить еще одно полномочие
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о сроках карантина и порядке его введения. Он предполагает, что карантин вводит правительство не более чем на два месяца.
Об этом говорится в тексте законопроекта.
Авторами документа указаны более 20 нардепов из «Слуги народа», в том числе и главы таких комитетов, как здравоохранения Михаил Радуцкий, соцполитики Галина Третьякова, а также представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.
В документе указано, что правительство вводит карантин по инициативе Минздрава и по представлению главного санврача. Его могут вводить не более чем на два месяца, но в случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство имеет право продлевать карантин.
Если Кабмин планирует ввести карантин более чем в 6 областях Украины, то это решение он должен согласовать с Советом нацбезопасности и обороны.
В решении о введении карантина обязательно должны быть указаны данные об инфекционной болезни, территории, на которой вводится карантин, а также меры по борьбе с распространением болезни и перечень карантинных мер.
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