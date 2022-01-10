PayPal рассматривает возможность создания собственной криптовалюты в формате стейблкоина

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Stanislaw Zarychta / Unsplash

Платежная система PayPal изучает возможность запуска собственной криптовалюты.

Об этом пишет Engadget.

О разработке стало известно благодаря информации из iOS-приложения PayPal. «Мы изучаем стейблкоин, и мы, конечно же, будем тесно сотрудничать с соответствующими регулирующими органами», — заявил Хосе Фернандес да Понте, старший вице-президент по криптовалютам и цифровым валютам PayPal.

Доказательства исследований компании по созданию стейблкоина были впервые обнаружены в приложении PayPal разработчиком Стивом Мозером. Скрытый код и изображения указывают на то, что компания ведет работу над PayPal Coin. Код указывает, что такая монета будет обеспечена долларом США.

В то же время представитель PayPal пояснил, что изображения и код внутри приложения появились в результате недавнего внутреннего хакатона. Это мероприятия, на котором инженеры объединяются, чтобы быстро исследовать и создавать новые продукты, которые, впрочем, возможно, никогда и не будут запущены.

Bloomberg подчеркивает, что в последние месяцы PayPal активно работает с криптовалютой, запустив новые функции для покупки и хранения цифровых монет, а также возможность оплачивать покупки такими деньгами.