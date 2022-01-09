Весь Ливан остался без света. Подачу электричества прекратили из-за протестующих
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В субботу, 8 января, во всем Ливане отключили электричество, включая аэропорт Бейрута.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Госкомпания Electricite du Liban сообщила, что ей пришлось полностью прекратить подачу электричества после того, как на распределительную станцию в Арамуне попытались проникнуть протестующие.
Местный телеканал Al Jadeed сообщал, что на станцию пытались ворваться жители Арамуна. Они протестовали из-за регулярных отключений электричества.
Полное отключение света в Ливане уже случалось. Это связано со сложностями с импортом нефти, необходимой для электроснабжения. В стране острый экономический кризис, из-за чего ощущается нехватка топлива. Правительство и госкомпании не в состоянии обеспечить электростанции топливом для бесперебойной работы.
- Экономические проблемы в Ливане вызваны пандемией и взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа 2020 года. Из-за взрыва страна понесла колоссальные убытки и столкнулась с политическим кризисом. Ливан потратил больше года, чтобы сформировать новое правительство.
- В октябре 2021 года в Ливане отключился свет из-за нехватки топлива для крупнейших станций «Аль-Захрани» и «Дейр-Аммар».