Весь Ливан остался без света. Подачу электричества прекратили из-за протестующих

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В субботу, 8 января, во всем Ливане отключили электричество, включая аэропорт Бейрута.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Госкомпания Electricite du Liban сообщила, что ей пришлось полностью прекратить подачу электричества после того, как на распределительную станцию в Арамуне попытались проникнуть протестующие.

Местный телеканал Al Jadeed сообщал, что на станцию пытались ворваться жители Арамуна. Они протестовали из-за регулярных отключений электричества.

Полное отключение света в Ливане уже случалось. Это связано со сложностями с импортом нефти, необходимой для электроснабжения. В стране острый экономический кризис, из-за чего ощущается нехватка топлива. Правительство и госкомпании не в состоянии обеспечить электростанции топливом для бесперебойной работы.