По всей Украине ожидается гололедица и мокрый снег. Спасатели предупреждают об опасностях на дорогах

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Почти по всей территории Украины сегодня, 9 января, ожидается гололедица и мокрый снег.

По данным Укргидрометцентра, гололедица будет наблюдаться в западных, северных, центральных и восточных областях. Значительный мокрый снег пройдет в Карпатах, в Ровенской, Житомирской и Киевской областях. Покров снега — от 4 до 10 см.

На юге Украины прогнозируют мокрый снег с дождем.

Спасатели предупреждают, что на дорогах может быть опасно. Также возможно нарушение движения транспорта.