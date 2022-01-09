По всей Украине ожидается гололедица и мокрый снег. Спасатели предупреждают об опасностях на дорогах
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Pixabay / imagesbykim
Почти по всей территории Украины сегодня, 9 января, ожидается гололедица и мокрый снег.
По данным Укргидрометцентра, гололедица будет наблюдаться в западных, северных, центральных и восточных областях. Значительный мокрый снег пройдет в Карпатах, в Ровенской, Житомирской и Киевской областях. Покров снега — от 4 до 10 см.
На юге Украины прогнозируют мокрый снег с дождем.
Спасатели предупреждают, что на дорогах может быть опасно. Также возможно нарушение движения транспорта.
- С начала января в Киеве зарегистрировали несколько температурных рекордов. Так, сутки 3 января стали самыми теплыми в Киеве за 123 года. В этот день в первый раз за 142 года среднесуточная температура воздуха в столице составляла +4,3 °C.
- 5 января метеорологи впервые за 142 года зафиксировали среднесуточную температуру на уровне +6,5 °С. Максимальная температура в столице достигла +10,7 °С.
- В целом 2021 год стал одним из двадцати самых теплых и сухих за последние более чем 100 лет.