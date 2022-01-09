Спустя две недели после запуска телескоп «Джеймс Уэбб» полностью развернут

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Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало из 18 шестиугольных оптических сегментов и перешел в полностью рабочее состояние.

Об этом сообщает NASA.

Теперь телескопу осталось долететь до точки Лагранжа L2, откуда начнется его научная работа. В NASA отметили, что конец развертывания «Уэбба» — исторический момент.

Руководитель научного директората NASA Томас Цурбухен заявил, что побреется в честь события. Он отращивал бороду с момента запуска телескопа, обещая не бриться, пока зеркало не развернется.