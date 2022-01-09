Спустя две недели после запуска телескоп «Джеймс Уэбб» полностью развернут
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало из 18 шестиугольных оптических сегментов и перешел в полностью рабочее состояние.
Об этом сообщает NASA.
Теперь телескопу осталось долететь до точки Лагранжа L2, откуда начнется его научная работа. В NASA отметили, что конец развертывания «Уэбба» — исторический момент.
Руководитель научного директората NASA Томас Цурбухен заявил, что побреется в честь события. Он отращивал бороду с момента запуска телескопа, обещая не бриться, пока зеркало не развернется.
- 25 декабря 2021 года NASA запустило телескоп имени Джеймса Уэбба стоимостью $10 миллиардов, который заменит телескоп «Хаббл». Его отправили на расстояние 1,5 миллиона километров от Земли — к точке L2. Ученые возлагают на «Уэбб» большие надежды — он поможет гораздо глубже заглянуть во Вселенную и подробнее изучить галактики и планеты.
- 29 декабря в NASA сообщили, что телескоп будет работать дольше, чем ожидалось. Анализ траектории показал, что его запаса топлива хватит на более 10 лет работы.