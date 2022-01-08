CNN: На Кипре выявили гибрид штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Plastifikator x «Бабель»
На Кипре группа ученых кафедры биологических наук Кипрского университета выявила новый вариант коронавируса, являющийся гибридом «Дельты» и «Омикрона».
Об этом сообщает CNN.
По словам профессора Леонтиоса Кострикиса, новый вариант имеет генетическую основу как у «Дельты», но ряд его мутаций такие же, как у «Омикрона». Ученые дали новому штамму название «Дельтакрон».
Профессор добавил, что новый вариант был выявлен в 25 образцах, взятых на Кипре, 11 из которых были взяты у людей, госпитализированных с коронавирусом, и 14 — у населения в целом.
«Частота мутаций была выше среди находившихся в больнице, что может означать наличие корреляции между «Дельтакроном» и госпитализацией», — отметил вирусолог.
Пока неизвестно, является ли новый вариант коронавируса опаснее и заразнее предыдущих.
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