Археологи нашли в Китае клановое кладбище, которому три тысячи лет

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Xinhua

В Китае в провинции Хэнань археологи раскопали кладбище с гробницами богатого клана, которому 3 тысячи лет. Об этом сообщает Xinhua.

Вероятно, это кладбище принадлежало клану Се времен династии Шан. Археологи нашли 18 фундаментов зданий, 24 гробницы, четыре ямы для лошадей и колесниц, а также ряд невредимых реликвий, в том числе нефритовые и каменные предметы и изделия из бронзы с надписью «Ce».

«Эмблема клана Се появляется на многих бронзовых предметах, найденных на этом месте», — отметили археологи.

Одну гробницу, вероятно, ограбили — в ней было всего несколько керамических изделий. В других ямах археологи обнаружили инструменты, изготовленные из костей и раковин моллюсков, и более 20 наборов бронзовых сосудов, которые использовались для подачи теплого вина во время церемоний.

Археологи также обнаружили шесть карет, останки нескольких лошадей и людей, которые, как считается, были похоронены заживо вместе с мертвыми.

На многих останках были «роскошные украшения», что свидетельствует о богатстве клана. Некоторые скелеты были в шляпах, а головы лошадей были украшены золотом.

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На фото — лошадь, похороненная вместе с человеком. Xinhua

Другие находки (лестница перед фундаментом здания и декор на остатках внутренней стены) дают понимание того, как строились и проектировались дома династии Шан.

Исследователи считают, что дворы и кладбище были построены в конце династии, которая закончила свое существование в 1046 году до нашей эры и положила начало бронзовому веку Китая. Кладбище, вероятно, неоднократно восстанавливалось и повторно использовалось, но было заброшено после свержения династии Шан.

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